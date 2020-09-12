PUBG Mobile: невероятные победы команд из Баку и Агджабеди

В соревновании, прошедшем 11 сентября, состязались 32 команды. 1-е место заняла бакинская команда Graywolves, у которой 67 очков и 17 уничтоженных противников. На 2-м месте Black Owl Squad, представляющая Шушу (60, 22).

А 12 сентября первенствовала команда из Агджабеди GrandFire (91, 31). На 2-й позиции расположилась MagicSword (40, 12) из Масаллы.

Всего в турнире участвуют 512 команд и 1024 игрока, представляющие разные регионы Азербайджана. Каждая команда состоит из двух игроков. Команды поделены на 16 групп – по 32 в каждой. Все команды играют на трех разных картах.

По две команды из каждой группы выйдут в «Большой финал», который состоится 21 сентября. Игроки лучших пяти команд получат призы от MyShops.az в виде телефонов.

Чемпионат организован Gaming League Azerbaijan (GLA) при поддержке Министерства оборонной промышленности, Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Федерации киберспорта Азербайджана и сайта онлайн-торговли MyShops.az.

Согласно статистике, до 2019 года в киберигры во всем мире играли более 400 миллионов человек, и популярность киберспорта постоянно растет. В тестовом режиме киберспорт включен в программу 19-х Азиатских игр, которые пройдут в 2022 году.

Созданная в Азербайджане в 2019 году Gaming League Azerbaijan уже провела 14 различных чемпионатов. Организация создана с целью развивать в Азербайджане культуру киберспорта, вывести нашу страну на мировой уровень, а также создать все условия для проведения в Азербайджане местных и международных соревнований.