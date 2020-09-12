В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

«В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз», – приводит его слова РИА Новости.

Общение президентов России и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - проходило с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: Минск посещал премьер-министр России Михаил Мишустин, из Беларуси в Москву также приезжали делегации по линии различных ведомств.

«Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию», – рассказал представитель Кремля.

По его словам, по итогам переговоров Путин и Лукашенко дали поручение в ближайшее время организовать встречу глав регионов двух стран.

Кроме того, Путин дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Беларуси.