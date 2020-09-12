Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Жискар д'Эстен, которому в феврале исполнилось 94 года, находится в одной из парижских больниц. Согласно данным газеты Parisien, бывший французский лидер поступил в отделение реанимации больницы Жоржа Помпиду в 15-м округе Парижа из-за "проблем с дыханием".

Последний раз он появлялся на публике неделю назад во время похорон одной из своих бывших сотрудниц Милен Декамп в Париже, отмечает газета.

Во время эпидемии коронавируса Жискар д'Эстен находился на самоизоляции в семейном замке в департаменте Луар и Шер на западе Франции и продолжал работать, пишет издание.

Валери Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.