Кремль признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Александр Лукашенко - легитимный президент Беларуси, а все граждане этой страны, вне зависимости от того, согласны они с результатами выборов или нет, являются для РФ гражданами братской страны, но все должно происходить в рамках правового поля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента Путина в межгосударственных отношениях", - сказал Песков, передает РИА Новости.

По его словам, граждане Беларуси, которые согласны и не согласны с результатами выборов, - все они являются для России гражданами братской страны. "Как говорил с самого начала президент Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом русле", - добавил Песков.

На вопрос, обсуждались ли силовые методы при разгоне митингующих в Беларуси, пресс-секретарь российского лидера отметил, что это не вопрос двусторонних отношений.