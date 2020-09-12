Вирус наступает по всему миру. Наши мрачные прогнозы горячая тема
Полгода назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, засвидетельствовав тем самым, что инфекционная болезнь распространилась на всех континентах планеты. С тех пор «корона» практически во всех странах мира стала привычным атрибутом жизни, очень сильно ее осложняя, а нередко причиняя и смерть. За это время переболели и болеют 29 миллионов человек, умерли – без малого миллион.
13 сентября был зафиксирован рекордный рост случаев: 307 930 в сутки. Предыдущий рекорд был 6 сентября: 306 857 случаев. Это значит, что пик пандемии вовсе не пройден, и главные испытания еще впереди. Если количество пациентов с пяти до десяти миллионов выросло за 38 дней, то с 15 миллионов до двадцати – за двадцать дней, темпы только растут.
Основной прирост случаев сейчас идет за счет стран Азии, а в Азии самый стремительный рост происходит в Индии, с ежедневной фиксацией до 100 тысяч случаев. Всплеск наблюдается в Ираке и Индонезии. Обострилась по сравнению с августом ситуация в Иране, и это только по официальной информации. Пошел рост в Израиле, до четырех тысяч случаев в день, в ответ опять ввели строжайшие меры карантина на ближайшие три недели.
Очень высоко число заболевших в Латинской Америке, тут по общему числу выявленных больных лидирует Бразилия, но там пошел некоторый спад, зато в последние дни сильно прибавила Аргентина, тяжелая ситуация в Колумбии, Мексике и Перу.
По сравнению с июлем наметился спад заболеваемости в США, на целых 44% по сравнению с пиковым значением в 77 тысяч новых случаев 16 июля. Однако в штатах Среднего Запада – всплеск, лидер – Северная Дакота. Соединенные Штаты, как и Индия, за последние сутки сообщили о тысяче с лишним смертей, под 900 – в Бразилии. Дональд Трамп, которому нужно решать серьезные предвыборные проблемы, впервые за три месяца провел митинг в Неваде в закрытом помещении. Участники сидели тесно друг с другом и без масок: электорат республиканцев не очень верит в коронавирус и средства предосторожности. С высокой степенью вероятности можно будет ждать последующего всплеска и в Неваде.
В Европе сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости в Испании, Франции, Чехии и Украине. В Африке сложная ситуация в Египте и ЮАР, но есть основания подозревать, что в прочих странах континента просто никто особенно никого не тестирует.
Прочный спад пандемии есть только в Австралии, но и там пока речь не идет о полном отсутствии новых случаев.
Поскольку в массовом доступе пока еще не существующая вакцина появится не раньше, чем поздней весной, а то и позже, следующие полгода, с учетом нынешних темпов заболеваемости, станут самыми мрачными. Как и следовало ожидать, в конечном итоге больше всего пострадают страны Азии и Африки со слабой экономикой и неразвитой системой здравоохранения.