Полгода назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, засвидетельствовав тем самым, что инфекционная болезнь распространилась на всех континентах планеты. С тех пор «корона» практически во всех странах мира стала привычным атрибутом жизни, очень сильно ее осложняя, а нередко причиняя и смерть. За это время переболели и болеют 29 миллионов человек, умерли – без малого миллион.

13 сентября был зафиксирован рекордный рост случаев: 307 930 в сутки. Предыдущий рекорд был 6 сентября: 306 857 случаев. Это значит, что пик пандемии вовсе не пройден, и главные испытания еще впереди. Если количество пациентов с пяти до десяти миллионов выросло за 38 дней, то с 15 миллионов до двадцати – за двадцать дней, темпы только растут.

Основной прирост случаев сейчас идет за счет стран Азии, а в Азии самый стремительный рост происходит в Индии, с ежедневной фиксацией до 100 тысяч случаев. Всплеск наблюдается в Ираке и Индонезии. Обострилась по сравнению с августом ситуация в Иране, и это только по официальной информации. Пошел рост в Израиле, до четырех тысяч случаев в день, в ответ опять ввели строжайшие меры карантина на ближайшие три недели.

Очень высоко число заболевших в Латинской Америке, тут по общему числу выявленных больных лидирует Бразилия, но там пошел некоторый спад, зато в последние дни сильно прибавила Аргентина, тяжелая ситуация в Колумбии, Мексике и Перу.