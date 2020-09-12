Ученые нашли возможные признаки жизни на Венере

Обнаруженное вещество - фосфин (гидрид фосфора, PH₃) - бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях. На Земле его в основном получают искусственным путем - в результате химической реакции на производстве.

Об этом объявила международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Astronomy, передает BBC News.

Поиски учеными внеземной жизни, возможно, впервые увенчались успехом. В атмосфере Венеры им удалось обнаружить редкое химическое соединение, которое может указывать на существование там живых микроорганизмов.

Также фосфин выделяется при ударе молний и в результате вулканической активности, однако лишь в очень небольших количествах, а на Венере обнаружены значительные запасы этого газа.

Это и позволило ученым выдвинуть альтернативную гипотезу: дело в том, что в таких количествах фосфин может быть получен естественным путем в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде.

"Мы проводили эксперимент из чистого любопытства - просто чтобы испытать возможности такого мощного телескопа, как JCMT, - сказала профессор Гривз. - Я думала, нам удастся исключить возможность самых экстремальных вариантов - вроде того, что облака на Венере просто кишат живыми организмами. И когда мы получили первые указания на наличие в атмосфере Венеры фосфина, это был шок!"

Венера находится почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем планета Земля, ее поверхность слишком раскалена, чтобы на ней могли существовать какие-либо формы жизни. Средняя температура там составляет около 460 градусов Цельсия - в таких условиях плавится даже свинец.

Однако ученые уже несколько десятилетий подозревали, что бактерии могут присутствовать в толще атмосферы планеты, состоящей преимущественно из углекислого газа с примесью азота и диоксида серы.

Чтобы проверить эту догадку, астрономы сначала изучили атмосферу планеты при помощи расположенного на Гавайях огромного инфракрасного телескопа JCMT (диаметр главного зеркала - 15 м), а затем уточнили полученные данные при помощи комплекса ALMA, состоящего из 45 телескопов в чилийской пустыне Атакама.