Ученые нашли возможные признаки жизни на Венере
Поиски учеными внеземной жизни, возможно, впервые увенчались успехом. В атмосфере Венеры им удалось обнаружить редкое химическое соединение, которое может указывать на существование там живых микроорганизмов.
Об этом объявила международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Astronomy, передает BBC News.
Обнаруженное вещество - фосфин (гидрид фосфора, PH₃) - бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях. На Земле его в основном получают искусственным путем - в результате химической реакции на производстве.
Также фосфин выделяется при ударе молний и в результате вулканической активности, однако лишь в очень небольших количествах, а на Венере обнаружены значительные запасы этого газа.
Это и позволило ученым выдвинуть альтернативную гипотезу: дело в том, что в таких количествах фосфин может быть получен естественным путем в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде.
"Мы проводили эксперимент из чистого любопытства - просто чтобы испытать возможности такого мощного телескопа, как JCMT, - сказала профессор Гривз. - Я думала, нам удастся исключить возможность самых экстремальных вариантов - вроде того, что облака на Венере просто кишат живыми организмами. И когда мы получили первые указания на наличие в атмосфере Венеры фосфина, это был шок!"
Венера находится почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем планета Земля, ее поверхность слишком раскалена, чтобы на ней могли существовать какие-либо формы жизни. Средняя температура там составляет около 460 градусов Цельсия - в таких условиях плавится даже свинец.
Однако ученые уже несколько десятилетий подозревали, что бактерии могут присутствовать в толще атмосферы планеты, состоящей преимущественно из углекислого газа с примесью азота и диоксида серы.
Чтобы проверить эту догадку, астрономы сначала изучили атмосферу планеты при помощи расположенного на Гавайях огромного инфракрасного телескопа JCMT (диаметр главного зеркала - 15 м), а затем уточнили полученные данные при помощи комплекса ALMA, состоящего из 45 телескопов в чилийской пустыне Атакама.
Ученые подчеркивают: пока это лишь свидетельство того, что жизнь на Венере может существовать, а не доказательство, что она там существует. Не исключено, что фосфин имеет какое-то другое, неизвестное нам пока происхождение.