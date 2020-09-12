В Швейцарии появится финансовый гигант
Главы швейцарских банков UBS и Credit Suisse рассматривают возможность слияния. В случае, если переговоры увенчаются успехом, объединенный банк станет ведущим в континентальной Европе. Об этом сообщило цюрихское издание Inside Paradeplatz.
Издание со ссылкой на источник в компании McKinsey, выступавшей консультантом обоих банков, отмечает, что новый банк затмит всех соперников в Европе и составит конкуренцию HSBC и банкам США.
Главной движущей силой проекта, который получил название «Сигнал», стал председатель совета директоров UBS Аксель Вебер. Он рассчитывает возглавить и совет директоров нового банка, передает РБК.
Со стороны Credit Suisse в переговорах участвует председатель совета директоров банка Урс Ронер. В планах участников договориться к началу 2021 года, после чего уже в конце 2021-го у Швейцарии появится новый финансовый гигант, пишет Inside Paradeplatz. Глава UBS уже известил о готовящейся сделке министра финансов Швейцарии Ули Маурера.
От возможного слияния выигрывают акционеры и инвесторы: на этой новости акции UBS выросли на 21,15% на торгах в Лондоне, бумаги Credit Suisse подорожали на 31,23%.