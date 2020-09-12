В Швейцарии появится финансовый гигант

Главы швейцарских банков UBS и Credit Suisse рассматривают возможность слияния. В случае, если переговоры увенчаются успехом, объединенный банк станет ведущим в континентальной Европе. Об этом сообщило цюрихское издание Inside Paradeplatz.

Издание со ссылкой на источник в компании McKinsey, выступавшей консультантом обоих банков, отмечает, что новый банк затмит всех соперников в Европе и составит конкуренцию HSBC и банкам США.