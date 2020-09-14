В школах Баку обязали носить маски

По его словам, следует соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м между отдельными лицами (учащимися, педагогами и т.д.) в учебных заведениях. Если во время работы будет установлено, что температура тела педагога составляет 37,1° С и выше, либо наблюдаются какие-либо симптомы заболевания (кашель, потеря вкуса, обоняния, вялость, усталость), неотложно должны приниматься надлежащие меры.

В школах во время рабочего процесса в обязательном порядке необходимо пользоваться медицинской маской и другими защитными средствами, сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев.

Лицам с COVID-19, не имеющим соответствующей справки о негативном результате теста на коронавирус в течение последних 48 часов, излечившимся от заболевания (у которых с даты последнего негативного результата теста на COVID-19 не прошли требуемые 14 дней, а также находящимся в режиме самоизоляции ввиду контактирования с больными коронавирусом) не разрешается выходить на работу.

Глава Управления образования отметил, что в зависимости от количества учеников, в соответствии с утвержденным графиком занятия проводятся по принципу очередности начиная с восьми часов утра. Академический час дошкольного образования составляет 30, начального и общего образования - 45 минут.

В обучении применяется метод чередования, между сменами делается часовой перерыв для уборки и дезинфекции учебных помещений, коридоров и санитарных помещений.

Перемены между уроками определяются не менее 10 минут. Во время перемен максимально обеспечивается пребывание учеников на свежем воздухе. Во избежание скопления в коридорах и во дворе учебного заведения время перемен регулируется по специальному графику.