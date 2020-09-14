Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии издания Forbes.

Forbes сообщает, что прибыль Месси оценивается в 126 млн долларов, из которых 92 млн – заработная плата.