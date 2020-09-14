Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии издания Forbes.
Forbes сообщает, что прибыль Месси оценивается в 126 млн долларов, из которых 92 млн – заработная плата.
Вторую строчку рейтинга занял форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, заработавший 117 млн долларов в 2020 году. На третьем месте – нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар с доходом в 96 млн долларов. На четвертом месте расположился 21-летний француз Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», его прибыль составила 42 млн.
Замыкает пятерку футболист Мохамед Салах из «Ливерпуля», его доход составляет 37 млн.