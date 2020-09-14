Коронавирус в Турции: 1 716 новых зараженных, 63 жертвы
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа скончались 63 человека, общее число жертв заболевания достигло 7 119. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 292 878, за прошедшие 24 часа 1 716 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 225 человек, общее число выздоровевших достигло 260 058, отметил турецкий министр.
Накануне в Турции от коронавируса скончались 57 человек, у 1 527 - было выявлено наличие вируса.