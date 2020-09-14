Министры обороны Израиля и Бахрейна впервые пообщались по телефону
Министры обороны Израиля и Бахрейна - Бени Ганц и Абдулла бен Хасан ан-Нуайми поговорили по телефону, это стало первыми официально признанными переговорами глав оборонных ведомств двух стран, сообщает Интерфакс со ссылкой на ливанское издание "Дэйли стар".
По данным "Дэйли стар", министры, в частности, обсудили важность заключения соглашения по поддержанию региональной стабильности, "общие ожидания от установления близкого партнерства между министерствами обороны обеих стран".
Бени Ганц пригласил министра обороны Бахрейна совершить визит в Израиль.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что Бахрейн и Израиль согласились восстановить дипломатические отношения. Бахрейн стал четвертой арабской страной, объявившей о нормализации отношений с Израилем. Уже долгое время Египет и Иордания поддерживают дипломатическое отношения с Израилем, в августе о решении установить дипотношения объявили ОАЭ.