Facebook запустил новую функцию

«Вперед, охайте и ахайте, глядя вместе на видео ваших любимых знаменитостей, плачьте над кадрами спасения щенка, хохочите над новым вирусным видео, кричите от ужаса при просмотре "Ведьмы из Блэр" или испытывайте ностальгические чувства, глядя ваш любимый эпизод из жизни сообщества»,— говорится в сообщении Facebook, подчеркнувшего, что каждый день через его мессенджер совершается более 150 млн видеозвонков и пересылается более 200 млн видеороликов, пишет Коммерсант.

Совместный просмотр видео доступен одновременно не более чем для восьми человек при коллективном видеозвонке и не более чем для 50 человек в FB Room.