Гусейн Рустамов, Джейхун Наджафов 14 сентября 2020, 23:09

Укоренившееся в советской прессе с середины прошлого века понятие «арабо-израильский конфликт» несколько лет назад плавно преобразовалось в более конкретное - «палестино-израильский вопрос». И вот теперь арабский мир начал открываться еврейскому государству. Уже нет сомнений, что Израиль медленно, но верно выходит из региональной изоляции и становится вместе с арабскими странами полноправным участником проходящих в регионе Ближнего Востока и Персидского залива политико-экономических процессов. «Дети Авраама воссоединяются», - провозгласил на открытии исторического израильско-эмиратского бизнес-форума старший советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун. В любом случае на Ближнем Востоке грядут кардинальные перемены, которые однозначно изменят всю политическую конфигурацию региона. Израильский политолог Цви Маген в беседе с haqqin.az на эту актуальную тему высказал предположение, что следующей после ОАЭ и Бахрейна страной, которая выйдет на контакт с Израилем, станет Оман. «Ну и есть определенные надежды на Саудовскую Аравию», - не скрыл он.

Во всяком случае телевидение Омана уже обнародовало официальное сообщение, в котором власти страны выразили поддержку соглашению между Бахрейном и Израилем, которое «важно для всего Персидского залива». «Султанат приветствует инициативу братского королевства Бахрейн», - говорится в этом заявлении. Цви Маген напомнил, что еще в 2018 году после ряда заочных контактов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в Оман, где провел переговоры с руководством страны. «Оман на различных региональных форумах не раз выступал за интеграцию Израиля в Ближневосточный регион», - указал эксперт. «Сегодня однозначно меняется политический курс арабского мира в отношении Израиля, начался переход от конфронтации в сторону интеграции. Между тем переговоры о восстановлении отношений Израиль ведет и со странами Африки, в частности, с Чадом. Налаживается экономическое и иное сотрудничество с другими странами, прежде отвергавшими любые контакты», - заявил израильский политолог. По мнению Магена, все происходящее сейчас является результатом трех основных факторов. «Во-первых, уже много лет между Израилем и этими государствами нет военного противостояния, нет проблемы вражды, и нам нечего делить, - подчеркивает он. - Раньше страны Персидского залива проявляли солидарность с палестинцами, которые все время настаивали, чтобы эти арабские государства не возобновляли отношений с Израилем, пока не решится палестинский вопрос. Однако уже ясно, что сами палестинцы не готовы к какому-либо приемлемому для обеих сторон решению. В настоящее время ОАЭ, Бахрейн и другие страны понимают, что есть проблемы поважнее, чем урегулирование палестино-еврейских отношений, и они стали иначе рассматривать события, происходящие в регионе и в целом на международном пространстве.

Во-вторых, страны региона сталкиваются сегодня с угрозой со стороны Ирана, и им нужны сильные партнеры. И кто откажется от дружбы с такой региональной державой, как Израиль, имеющей мощную экономику, сильную армию, новейшие технологии и др. Руководство арабских стран понимает, что сотрудничество с Израилем открывает превосходные экономические перспективы, доступ к технологиям мирового уровня. К тому же есть пример Иордании и Египта, которые, отставив в сторону палестинский вопрос, восстановили отношения с еврейским государством. В то же время налицо пример стран, непримиримо враждующих с Израилем, экономика которых сейчас в полном развале. Это Сирия, Ливан, Палестинская автономия, лидеры которых не могут прийти к единому знаменателю в ключевых вопросах. Наконец, в-третьих, важнейшую роль в начавшемся процессе, несомненно, сыграли США, которые последовательно реализуют проект «Сделка века», включающий и урегулирование израильско-палестинских отношений. И рамки этого проекта выходят далеко за границы решения конфликта между израильтянами и палестинцами, предполагая новую политическую картину всего региона», - анализирует ситуацию Маген. Он подчеркивает, что контакты Израиля с арабскими государствами, решившими прекратить противостояние и начать сотрудничество, осуществлялись уже давно, но на данном этапе США оказали свое «специфическое влияние», что ускорило процесс. Как считает политолог, против мира между арабами и евреями выступают страны, претендующие на лидерство в регионе и исламском мире. Это Иран и Турция. Для них Ближний Восток - основное направление для продвижения своего влияния. Естественно, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны видят в этом угрозу. Поэтому арабские государства Персидского залива стремятся к консолидации для решения региональных проблем. Эксперт не скрывает, что восстановление отношений с арабскими соседями крайне важно для Израиля. Страна наконец выходит из изоляции, «исчезает целый исторический этап непонятного противостояния». Еврейское государство занимает позиции полноправного и, очень возможно, стратегического партнерства с арабскими государствами. Для Тель-Авива это очень значимый фактор в плане защиты своих геополитических интересов.

В целом же восстановление отношений арабов и израильтян создает совсем другие условия существования государств всего региона, в том числе и самого Израиля. Более 70 лет страна жила в состоянии круговой защиты от соседей, а ныне она включается на равных правах в политическую, экономическую, геоэкономическую жизнь Ближнего Востока и Персидского залива. Что касается, мягко говоря, неодобрительной реакции Ирана на намечающийся арабо-израильский мир, то политолог высказал достаточно парадоксальное предположение. Как считает Маген, вражда с еврейским государством не является самоцелью для Тегерана, «иначе ИРИ пошла бы на рискованную войну против Израиля». Ирану, как и Турции, вовсе не нужен Израиль. Им нужен объект для политической игры, чтобы мобилизовать, консолидировать других игроков в регионе против общего противника. В данном случае игра заключается в том, чтобы на базе исламской идеологии создать фронт против Израиля. «Понятно, что, по их замыслу, тот, кто возглавит фронт, и будет контролировать страны региона, - говорит эксперт. - Но никаких военных планов в отношении Израиля у Тегерана нет. А вот угрожать и пугать его всякими страшилками – обычный для ИРИ прием…»