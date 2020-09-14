Зеленский: Беларусь может получить «майдан», если...

Беларусь может столкнуться с майданом, если власти не пойдут на диалог с народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

«Люди борются за мир и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания... Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Беларусь может получить что-то вроде «майдана», – передает ТАСС его слова.

При этом Зеленский отметил: «Чего я еще не вижу, но я не специалист по Беларуси, так это символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны».