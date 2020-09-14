«Это деликатный момент»: в Израиле не стали раскрывать детали соглашения с Эмиратами

Источник в израильской делегации в Вашингтоне, которая готовится подписать мирное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами, отказывается комментировать содержание соглашения утверждая, что содержание будет раскрыто только после подписания соглашения. Об этом сообщает израильский «7 канал».

«Это деликатный момент. Задействованы четыре разных игрока, поэтому детали не разглашаются раньше срока. Будут две подписи от Израиля: одна - под мирным соглашением с Эмиратами, другая - под заявлением о намерениях с Бахрейном», - сказал источник.

Он добавил, что нет проблем с тем, что детали соглашения до сих пор держатся в тайне: «Обычная процедура заключается в том, чтобы сначала подписать соглашение, а затем передать его на утверждение правительству, после - в Кнессет».

«В двух документах упоминаются различные области сотрудничества. С ОАЭ - это мирный договор, но соглашения о нормализации все еще обсуждаются, поэтому они станут своего рода приложением к договору» - сказал источник.

На вопрос, было ли включено в договор согласие Израиля на создание палестинского государства, или замораживание строительства в Иудее и Самарии, источник отказался ответить.

Между тем, отмечает израильское издание, с американской стороны есть признаки того, что палестинский вопрос будет прямо упомянут в соглашении. «...Все политические вопросы, связанные с палестинцами, появятся позже. Есть взаимопонимание между странами. Всё будет опубликовано завтра», - заключил источник.