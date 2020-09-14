Мигрантов обвинили в поджоге лагеря на острове Лесбос

"Лагерь сожгли беженцы и мигранты, которые таким образом хотели повлиять на власти, чтобы их быстрее переселили с острова на материк", - сообщил журналистам представитель греческого правительства Стелиос Пецас, пишет Интерфакс.

Лагерь "Мория" был уничтожен пожаром на прошлой неделе, после чего 12 тыс. его обитателей были вынуждены ночевать под открытым небом, отказываясь при этом переселяться во временный палаточный лагерь, который наскоро разбили для них греческие военные. На острове произошли столкновения мигрантов с полицией, правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ.