Слепому мужчине выдали водительские права прокуратура разбирается
В Оренбургской области (РФ) слепой на оба глаза мужчина смог получить водительские права. На данный момент в этом инциденте разбирается местная прокуратура, пишет РБК.
Согласно информации, водительское удостоверение житель города Медногорск получил в 2018 году, хотя ранее офтальмолог поставил ему диагноз «слепота обоих глаз». В прокуратуре подчеркнули, что с таким недугом управлять автомобилем запрещено.
Как сообщил РИА Новости источник в МВД, мужчина, который наблюдался с 2004 года из-за плохого зрения у офтальмолога, смог заменить свои водительские права по поддельной медицинской справке в многофункциональном центре. Он подчеркнул, что при замене и получении документа мужчина фактически не контактировал с полицией. «Данный гражданин по факту замены водительского удостоверения обратился через многофункциональный центр. Для замены водительского удостоверения было предоставлено медицинское заключение об отсутствии противопоказания для управления транспортным средством», — сказал собеседник агентства.
Также пока остается не выясненным, садился ли мужчина с таким недугом за руль. На данный момент прокуратура региона через суд добилась лишения его водительских прав.