В Оренбургской области (РФ) слепой на оба глаза мужчина смог получить водительские права. На данный момент в этом инциденте разбирается местная прокуратура, пишет РБК.

Согласно информации, водительское удостоверение житель города Медногорск получил в 2018 году, хотя ранее офтальмолог поставил ему диагноз «слепота обоих глаз». В прокуратуре подчеркнули, что с таким недугом управлять автомобилем запрещено.