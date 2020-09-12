Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал статью немецкой газеты Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых случайностей», сообщает РИА Новости.
Глава российского МИД заметил, что к «удачным обстоятельствам» в публикации причисляется быстрая реакция пилота, который посадил самолет с первой попытки, а также тот факт, что после посадки у трапа самолета «случайно» дежурила скорая помощь.
«И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подается как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?» — возмутился Лавров в эфире телеканала RTVI, добавив, что подобная антироссийская риторика «глубоко сидит в головах" авторов публикации.