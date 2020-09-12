Госагентству по туризму передали ряд заповедников
Кабинет министров внес изменения в решение "Об утверждении уставов Государственного историко-архитектурного и этнографического заповедника "Хыналыг", Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг" и Государственного историко-архитектурного заповедника "Атешгях" от 19 сентября 2008 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, данные заповедники выведены из подчинения Министерства культуры и туризма и переданы в подчинение Государственного агентства по туризму.
Также Кабмин внес изменения в "Устав о государственном историко-культурном музее и природном заповеднике "Янардаг" от 22 сентября 2008 года, согласно которому государственный заповедник выведен из подчинения Минкультуры и передан Государственному агентству по туризму.