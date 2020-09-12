Азербайджанский оппозиционный журналист принял христианство ради убежища в Германии

Писатель и журналист из Азербайджана Абиль Гасанов, отправившись с семьей в Германию, принял там христианство в надежде на то, что это поможет ему получить убежище, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкое издание Westfalen-Blatt.

Баптистская община приняла Гасанова и его семью в свое сообщество. Ему это и нужно было. Сменив вероисповедание, Гасанов вместе со своим немецким адвокатом заявили, что теперь его ни в коем случае нельзя депортировать обратно, так как «в Азербайджане преследуют людей, исповедующих христианство». Наглая ложь, в которую не поверили и немецкие власти, принявшие решение отказать азербайджанскому журналисту в предоставлении убежища.

Сообщается, что 52-летний Гасанов, работавший в ряде оппозиционных азербайджанских СМИ, в Германии вместе с женой работают уборщиками в автобусной компании в городке Шлос-Хольте-Штукенброк. Из 2 тысяч евро, которые они ежемесячно зарабатывают, 1 300 уходит на городские налоги. Муж, жена и их 16-летний сын живут во временном общежитии.

Миграционные службы Германии отказали Гасанову в предоставлении убежища, так как считают Азербайджан безопасной страной. Сейчас оппозиционер и его адвокат будут пытаться всеми средствами доказать обратное, чтобы как можно дольше задержаться в Германии.