В турецком озере из-за засухи показался 1500-летний храм

На северо-западе Турции из-за засухи в озере Изник (провинция Бурса) значительно упал уровень воды, благодаря чему впервые с VIII века со дна этого водоема на поверхность поднялась базилика святого Неофита. Об этом необычном явлении рассказало издание Daily Sabah.

Считается, что базилика, посвященная святому Неофиту, была построена примерно 1 500 лет назад. Однако действовала она сравнительно недолго, так как внезапно скрылась под водой.

По оценкам экспертов, произошло это около 740 года нашей эры после мощного землетрясения. Считается, что с тех пор базилика ни разу не поднималась на поверхность, а была надежно скрыта водами огромного озера. Однако в этом году из-за продолжительной засухи водоем значительно обмельчал. Уровень воды упал более чем на два метра.

Отмечается, что остатки древнего храма находятся всего в 20 метрах от берега. Эту базилику планируют превратить в подводный музей: работы уже начались. За минувшие годы археологи уже нашли в подводных руинах несколько ценных артефактов – в частности, печати шотландских рыцарей, пишет "Российская газета". Ученые предполагают, что они были первыми иноземцами, посетившими эту базилику до того, как она была поглощена озером Изник.