Трамп спрогнозировал: глобальное потепление пройдет само

Глобальное потепление уйдет само, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает», — сказал Трамп, выступая в Калифорнии, где бушуют лесные пожары.

Ранее Трамп не раз высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное изменение климата. Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».

По данным властей Соединенных Штатов, на западе страны зарегистрировано 94 лесных пожара, некоторые из них достигли рекордных показателей по своим масштабам. Их общая площадь составляет около 1,9 млн гектаров, в тушении огня задействованы более 30 тыс. пожарных. По последним данным, погибли 33 человека.