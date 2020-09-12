NASA прокомментировало сенсационное открытие ученых

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры "наиболее важным событием" за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни.

Ранее ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Результат своих исследований ученые опубликовали в журнале Nature.

"Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни", - написал Брайденстайн в Twitter,добавив: "Пришло время уделить Венере первостепенное внимание".