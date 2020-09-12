Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности сообщила газета The New York Times.

«Он [Навальный] не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — сказал собеседник издания. По его словам, Навальный «полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится», передает РБК.

В разговоре с немецким прокурором российский оппозиционер отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, сообщил источник NYT.

Накануне берлинская клиника «Шарите», в которой лечат оппозиционера, сообщила, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и «он уже может на время покидать больничную койку».