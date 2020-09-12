Ульвия Худиева, собкор Фото: Авт. 03:00

В поселке Зых в Сураханском районе Баку наконец озаботились переселением людей, чьи дома оказались в оползневой зоне. Для сноса 18 двухэтажных и 38 одноэтажных частных аварийных домов и очистки территории Исполнительная власть Сураханского района на днях объявила тендер, победитель которого должен будет не позднее конца нынешнего года выполнить все работы. Жителей аварийных домов предполагается временно переселить в арендованное жилье, плата за которое будет им перечисляться. Но вот согласны ли на это проживающие здесь люди и устоят ли их разваливающиеся дома до конца года? Обо всем этом haqqin.az рассказали сами обитатели опасного поселка.

Как оказалось, это уже второй этап переселения, тогда как решены еще не все проблемы первого. «Тем, кого некоторое время назад расселяли в жилом массиве «Бахар», были выделены земельные участки. Причем им предложили забрать стройматериалы, которые останутся от их снесенных бульдозером домов. Мол, пригодится, когда будете отстраиваться. Но какие это материалы, просто ни на что не годный мусор… В итоге многим новое жилье сооружать было не из чего, потому как и компенсацию за снесенный дом выплатили не всем. Правда, тем, кто сумел пробиться на прием к вице-премьеру Абиду Шарифову или перехватить Гаджибалу Абуталыбова, когда он ехал домой, помогали. Некоторые же, выйдя из старого дома, остались совсем без жилья. Так что пока мне не заплатят, я никому верить не собираюсь и порога своего дома не переступлю…», - заявляет житель предусмотренного под снос поселка. Назваться он отказался, однако сообщил, что на все дома, которые будут сносить на этот раз, документы имеются, хотя в поселке много нигде не оформленного жилья. Каждый день в страхе… Поскольку часть поврежденных в результате схода оползня построек уже разрушена, поселок представляет собой жутковатое зрелище. Среди развалин и руин хаотично разбросаны почти целые дома, в которых обитают люди. А в опустевших, среди развалин, резвятся дети. Но и на уцелевших строениях есть глубокие трещины, и кажется, что они вот-вот рухнут.

Этого-то и опасаются вынужденные в них жить люди. К примеру, дом Вюсали Мамедовой на улице Хатама Аллахвердиева такой перекошенный, что непонятно, как там могут оставаться люди. По словам его хозяйки, глубокие трещины в стенах образовались два года назад после очередного оползня. «С тех пор жизнью наше существование назвать нельзя. Мы постоянно настороже. Ночью кто-то не спит, дежурит, чтобы, если стены начнут окончательно заваливаться, разбудить всех и бежать на улицу. У меня двое детей, и за них особенно страшно. В дождливую и ветреную погоду, то есть особо опасную для нашего ветхого жилища, отправляю ребят ночевать к родственникам. Да и в другие дни страшно. Когда трещины становятся глубже, раздается какой-то то ли скрип, то ли визг. Жутко, кажется, стены и крыша сейчас обрушатся нам на головы», - говорит женщина. Забор возле этого дома полностью деформировался – железные ворота выпадают из рамы. Трещины в заборе забиты картоном и старыми тряпками. Возле окон и с потолка падает штукатурка. Подвалом жильцы давно не пользуются, потому что между своим и соседским домом Мамедовы набросали бетонные обломки, чтобы стены не сразу рухнули.

«Как жить в таких условиях?!» Вюсаля ханум рассказывает, что на прошлой неделе после ее многочисленных обращений пришла комиссия из ИВ и осмотрела дом, даже сфотографировала. Представители поселка Зых в ИВ Сураханы предложили прийти к ним на днях, написать очередное заявление, но про переезд или какую-либо компенсацию ничего не сказали… Севиль, еще одна местная жительница, жалуется, что и дороги здесь в безобразном состоянии. Малейший дождь превращает улицу в болото.