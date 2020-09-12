Государственный секретарь США Майкл Помпео уже раньше объявлял, что Соединенные Штаты приостановят обязывающее эмбарго, действующее 33 года, на продажу оружия Кипру и начнут углубление сотрудничества в сфере безопасности с Никосией.

Ситуация в восточной части Средиземного моря остается в поле зрения haqqin.az. Как нам стало известно, в понедельник Турция призвала США к возврату нейтральной позиции по отношению к Кипру после того, как Вашингтон и Никосия подписали меморандум о взаимопонимании в деле создания центра обучения для армии.

12 сентября во время визита на Кипр Майкл Помпео заявил, что Вашингтон остается «глубоко обеспокоенным» активностью Турции в восточной части Средиземного моря, где Турция, Греция и Кипр имеют противоречивые требования по вопросу морских границ.

«Этот протокол (между США и Кипром — прим. ред.) не служит миру и стабильности в районе Восточного Средиземноморья и мешает разрешению кипрской проблемы», - гласит опубликованное 14 сентября коммюнике турецкого МИД. В этом документе написано, что последние шаги, предпринятые США, увеличивают напряженность в восточной части Средиземного моря.

«Приглашаем США вернуться к нейтральной политике, которую они традиционно проводили по отношению к Кипру», - призывает турецкий МИД.

На фоне продолжающихся поисковых работ турецким судном Oruc Reis на дне Средиземного моря, сопровождаемым военными кораблями турецких военно-морских сил, а также попыток найти мирное разрешение конфликта между Турцией, Грецией и Кипром новая инициатива Вашингтона вызывает понятную озабоченность Анкары. Включение США в ситуацию, пусть и косвенно, подливает масла в огонь.

Участие тяжеловеса мировой политики в военной программе Кипра не способствует быстрому разрешению спора по чувствительному для всех его участников вопросу природных богатств в глубинах Средиземного моря.