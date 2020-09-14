Трамп пригрозил в тысячу раз более масштабным ответом на любое нападение Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил дать в тысячу раз более масштабный ответ на любое нападение со стороны Ирана, которое может быть предпринято в качестве возмездия за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Соответствующее сообщение американский лидер разместил на своей странице в Twitter.

"Согласно сообщениям СМИ, Иран может готовить убийство или другое нападение на США в качестве возмездия за убийство лидера террористов Сулеймани", - написал он. "На любое нападение на США со стороны Ирана в любой форме будет дан ответ в виде нападения на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным", - добавил Трамп.

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство Касема Сулеймани. Согласно этим данным, об угрозе в отношении посла разведке США известно с весны, однако в последние несколько недель появились более конкретные данные о готовящемся нападении.

Как заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты с должной серьезностью воспринимают эту публикацию.

В свою очередь, официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде назвал утверждение газеты Politico безосновательным, отметив, что это часть "информационной кампании правительства Дональда Трампа против Ирана".