Новая провокация армян в Товузе: ранен азербайджанский военнослужащий
Вечером 14 сентября армянская сторона в очередной раз совершила провокацию в направлении села Гаджаллы Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня гизир Алиев Ренат Эльдар оглы получил ранение. Военнослужащему немедленно была оказана медицинская помощь, и его жизни ничто не угрожает.
Ответным огнем наших подразделений противник был подавлен. Оперативная обстановка находится под контролем Азербайджанской Армии.