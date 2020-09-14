Названы идеальные продукты для похудения

Российский врач-диетолог Наталья Пугачева перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес. По ее словам, идеальным продуктом для похудения являются различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.

"Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия – натурального мочегонного средства", - рассказала она в интервью "Комсомольской правде".

Для лучшего усвоения полезных веществ, врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.

Среди других способствующих похудению овощей – капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.

Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом – имбирь, хрен, лук и чеснок.

"У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие, что очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни", - заключила она.