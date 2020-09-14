COVID-19 в Армении: 150 новых зараженных за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 46 119, сообщает во вторник Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что, по состоянию на 14 сентября, таких случаев было 45 969. Таким образом, за сутки выявлено 150 новых случаев заражения.

Таким образом, от осложнений коронавируса в Армении скончались 920 человек (плюс 1 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 283 (плюс 1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 41 941. На лечении находятся 2975 человек.