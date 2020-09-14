Председательство в ГА ООН переходит к Турции

Председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Волкан Бозкыр приступит  15 сентября к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает Anadolu, церемония передачи председательства в ГА ООН, где представлены 194 страны, состоится в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Свои полномочия Бозкыру передаст председатель 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

В поддержку кандидатуры представителя Турции на посту председателя 75-й сессии Генеральной ассамблеи ранее проголосовали представители 178 стран.

Мандат первого представителя Турции на столь высоком посту в ООН завершится в сентябре 2021 года.

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