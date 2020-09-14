Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:40

Сегодня, 15 сентября, в Белом доме будет подписано соглашение о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Причем Соглашение с Эмиратами определяется как мирный договор, а с Бахрейном – как декларация о мире. Южная лужайка Белого дома, где и состоится торжественная церемония, ждет гостей, которых приглашено около двухсот человек. Сливки арабских и американских элит, избранные, вершащие судьбы мира. Понятно, что в столь изысканном обществе попросту нет места палестинцам.

Их даже в прихожую не пустят, поскольку нынешние соглашения – это «солидный мир для солидных господ», нищебродам и попрошайкам, как воспринимают палестинцев нынешние правящие элиты арабского Востока – в нем места нет. Накануне торжественного события в Вашингтоне, кстати, представители Палестинской автономии решили приоткрыть завесу над тем, как монархии Залива пытались купить их одобрение арабо-израильских соглашений. По словам одного из руководителей Палестинской автономии, члена Исполнительного комитета ООП Ахмада Мадждаляни, представители ОАЭ и Саудовской Аравии предлагали им всевозможные «экономические блага» в обмен на поддержку нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Палестинцы, как они сейчас утверждают, решительно отвергли все соблазны и заявили, что они не признают нормализацию израильтян ни с Эмиратами, ни с Бахрейном. Обе аравийские монархии, по мнению палестинского руководства в Рамалле, совершают «акт предательства». В свою очередь, генсек ООП Саиб Эрекат заявил, что дипломатические «прорывы» Трампа на этом направлении не принесут никакого мира и процветания региону, если не будет урегулирован палестинский вопрос. По его мнению, то, что будет происходить сегодня на Южной лужайке Белого дома — это оформление проамериканского военного альянса.

В самом же секторе Газа прошли немногочисленные акции протеста против нормализации, организованные движением ХАМАС - покричали по поводу несправедливости, традиционно сожгли портреты лидеров США, Израиля, ОАЭ и Бахрейна и на этом все, поскольку больше рычагов давления у палестинцев на международное сообщество не существует. Чисто по-человечески смотреть на агонию палестинского движения грустно и больно. Агония вообще зрелище не приглядное, а тут в режиме реального времени испускает дух идея, на которой выросло несколько поколений палестинцев. И которая более полувека, с 1949 года, сотрясала весь Ближний Восток. Но вот с точки зрения реалполитики – происходящее на наших глазах вполне закономерно, более того – ожидаемо. Лидеры палестинского движения оказались явно не способными соответствовать масштабности поставленных перед ними историей задач. И уж тем более они не смогли адекватно отвечать на те угрозы и вызовы, которые международная обстановка выдвигала к палестинскому делу. Скажу больше – они даже не сумели понять, что время изменилось, кардинально вслед за собой изменив и окружающий их мир. Арабского единства формата 1967 года уже давно нет, а нынешние заявления о нем – пустые декларации, стоящие не дороже бумаги, на которой они напечатаны. С объективной точки зрения, социально-экономические процессы в странах региона в рамках стартующей там модернизации настоятельно диктуют правящим элитам монархий Залива и других арабских государств необходимость углубления сотрудничества с Израилем, а не вечную поддержку палестинского дела, весьма затратную и политически все более бесперспективную.