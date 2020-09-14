Интересы Израиля победили ценности Палестины исторический разворот
Сегодня, 15 сентября, в Белом доме будет подписано соглашение о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Причем Соглашение с Эмиратами определяется как мирный договор, а с Бахрейном – как декларация о мире.
Южная лужайка Белого дома, где и состоится торжественная церемония, ждет гостей, которых приглашено около двухсот человек. Сливки арабских и американских элит, избранные, вершащие судьбы мира. Понятно, что в столь изысканном обществе попросту нет места палестинцам.
Их даже в прихожую не пустят, поскольку нынешние соглашения – это «солидный мир для солидных господ», нищебродам и попрошайкам, как воспринимают палестинцев нынешние правящие элиты арабского Востока – в нем места нет.
Накануне торжественного события в Вашингтоне, кстати, представители Палестинской автономии решили приоткрыть завесу над тем, как монархии Залива пытались купить их одобрение арабо-израильских соглашений.
По словам одного из руководителей Палестинской автономии, члена Исполнительного комитета ООП Ахмада Мадждаляни, представители ОАЭ и Саудовской Аравии предлагали им всевозможные «экономические блага» в обмен на поддержку нормализации отношений между ОАЭ и Израилем.
Палестинцы, как они сейчас утверждают, решительно отвергли все соблазны и заявили, что они не признают нормализацию израильтян ни с Эмиратами, ни с Бахрейном. Обе аравийские монархии, по мнению палестинского руководства в Рамалле, совершают «акт предательства».
В свою очередь, генсек ООП Саиб Эрекат заявил, что дипломатические «прорывы» Трампа на этом направлении не принесут никакого мира и процветания региону, если не будет урегулирован палестинский вопрос. По его мнению, то, что будет происходить сегодня на Южной лужайке Белого дома — это оформление проамериканского военного альянса.
В самом же секторе Газа прошли немногочисленные акции протеста против нормализации, организованные движением ХАМАС - покричали по поводу несправедливости, традиционно сожгли портреты лидеров США, Израиля, ОАЭ и Бахрейна и на этом все, поскольку больше рычагов давления у палестинцев на международное сообщество не существует.
Чисто по-человечески смотреть на агонию палестинского движения грустно и больно. Агония вообще зрелище не приглядное, а тут в режиме реального времени испускает дух идея, на которой выросло несколько поколений палестинцев. И которая более полувека, с 1949 года, сотрясала весь Ближний Восток.
Но вот с точки зрения реалполитики – происходящее на наших глазах вполне закономерно, более того – ожидаемо. Лидеры палестинского движения оказались явно не способными соответствовать масштабности поставленных перед ними историей задач. И уж тем более они не смогли адекватно отвечать на те угрозы и вызовы, которые международная обстановка выдвигала к палестинскому делу.
Скажу больше – они даже не сумели понять, что время изменилось, кардинально вслед за собой изменив и окружающий их мир. Арабского единства формата 1967 года уже давно нет, а нынешние заявления о нем – пустые декларации, стоящие не дороже бумаги, на которой они напечатаны.
С объективной точки зрения, социально-экономические процессы в странах региона в рамках стартующей там модернизации настоятельно диктуют правящим элитам монархий Залива и других арабских государств необходимость углубления сотрудничества с Израилем, а не вечную поддержку палестинского дела, весьма затратную и политически все более бесперспективную.
Сильная экономика и технологическое развитие страны – вот главная «мягкая сила» сегодня. И к государству, которое этими качествами обладает, партнеры выстраиваются в очередь, отбрасывая как ненужный хлам идеи и ценности, еще вчера казавшиеся незыблемыми и краеугольными.
Палестинцы и в экономику, и в идеи проиграли. И теперь в полной мере познают на себе закон джунглей современных международных отношений: «горе побежденным». Это не значит, что точка в их истории поставлена, но теперь эта история ушла на периферию, куда-то ближе к маргиналам и несостоявшимся государствам, говорить о которых интересно, но с практической точки зрения – бесполезно.
Вне всякого сомнения, их еще не раз попробуют усадить за стол переговоров, подкупить, заставить принять новую реальность, причем часть этих попыток будет вполне успешной – но это только усилит раскол в их рядах, а следовательно еще больше снизит их значение в международной повестке. В итоге, их не только на Южную лужайку Белого дома, но и на любые другие «полянки» приглашать перестанут.