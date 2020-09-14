"Росгосстрах" требует в США $200 млн от Хачатурова

"Мы подтверждаем факт подачи иска в отношении Данила Хачатурова. Иск подан по месту нахождения ответчика - в окружной суд Лос-Анджелеса (Калифорния, США). Мы считаем, что действия Данила Хачатурова причинили ущерб компании "Росгосстрах" на сумму более чем 205 млн долларов", - сообщили ТАСС в компании.

"Росгосстрах" подал в окружной суд Лос-Анджелеса (Калифорния, США) иск на 205 млн долларов к бывшему владельцу компании Данилу Хачатурову. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба страховщика.

При этом представитель страховщика уточнил, что, по мнению компании, общая сумма сомнительных договоров, заключенных бывшими топ-менеджерами "Росгосстраха" в период с 2012 по 2017 годы, превышает 400 млн долларов.

Ранее о подаче иска сообщило РБК. По данным издания, согласно исковому заявлению, в период с 2012 по 2017 годы "Росгосстрах" потерял на договорах перестрахования (предусматривают передачу части ответственности по страховому контракту другой компании - перестраховщику) $205 млн и просит взыскать их с бизнесмена. По данным истца, средства, которые должны были обеспечить РГС перестраховочным покрытием, обеспечили "выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании".

Ранее "Росгосстрах" принадлежал бизнесмену Данилу Хачатурову, но в августе 2017 года отошел банку "ФК Открытие", попав в периметр санации банка ЦБ РФ. Новое руководство предъявило ряд исков к бывшим собственникам и менеджменту, оспорив сделки, совершенные перед передачей контроля.