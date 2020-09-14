Эрдоган о вечном братстве Азербайджана и Турции

«В 102-ю годовщину освобождения Баку Кавказской исламской армией под командованием Нуру Паши вместе с нашими азербайджанскими братьями чту память шехидов, пожертвовавших жизнью на этом пути, с уважением вспоминаю наших ветеранов», - говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.

Глава Турции подчеркнул, что Кавказская исламская армия, заложившая историческую основу лозунга «Одна нация, два государства» между нашими странами, стала нашим общим источником гордости и примером вечного братства Азербайджана и Турции.

«Наше братство, доставшееся нам в наследство от наших предков, плечом к плечу боровшихся как в Баку, так и в Чанаккале, сегодня составляет духовную основу нашей общей судьбы», - отмечается в письме турецкого лидера.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что турецко-азербайджанские отношения прекрасно развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах.

«Вдохновленные историей и силой, которую мы приобрели благодаря нашим несокрушимым связям, наши страны стали гарантами стабильности в регионе», - говорится в письме.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что безгранично верит в то, что турецко-азербайджанское братство будет вечным, наши страны, как это было до сих пор, и впредь будут рядом друг с другом и в радостные дни, и в трудные времена.