Брат Синдзо Абэ станет министром обороны Японии

Как сообщило агентство Киодо, Коно, который ранее возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, с должности министра обороны будет переведен на должность министра по административным делам и коммуникациям. Новым министром обороны, в свою очередь, станет Нобуо Киси – младший брат Синдзо Абэ, ранее занимавший пост замминистра иностранных дел страны, передает ТАСС.

На прошедшем в понедельник в Токио съезде правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Ёсихидэ Суга абсолютным большинством голосов был избран новым председателем партии. Теперь 16 сентября Суга будет утвержден в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента страны. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок.

Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось покинуть пост премьера в 2007 году. При этом Абэ подчеркнул, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока не будет выбран кандидат ему на замену.