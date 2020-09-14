Бейрут вновь полыхает: пожар в спроектированном Захой Хадид здании фото; видео
В финансовом районе в центре ливанского Бейрута загорелось известное здание. Пожар начался в доме, созданном по проекту известного архитектора Захи Хадид, сообщает Al-Arabiya.
Ролик, на котором из здания вырываются клубы черного дыма и языки пламени, опубликовали очевидцы происшествия. Известно, что постройку возводили несколько лет, и строительство было уже близко к завершению.
Пожарным уже удалось потушить пламя, но работы на месте ЧП продолжаются.
Менее недели назад, 10 сентября, крупный пожар произошел в порту Бейрута, разрушенном во время серии мощных взрывов 4 августа.