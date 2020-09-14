В финансовом районе в центре ливанского Бейрута загорелось известное здание. Пожар начался в доме, созданном по проекту известного архитектора Захи Хадид, сообщает Al-Arabiya.

Ролик, на котором из здания вырываются клубы черного дыма и языки пламени, опубликовали очевидцы происшествия. Известно, что постройку возводили несколько лет, и строительство было уже близко к завершению.