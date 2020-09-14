Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний
Лидирующий мобильный оператор страны ООО «AzercellTelekom», оценив старания учащихся, подготовившихся к выпускным и вступительным экзаменам в непростых условиях пандемии, наградила особо отличившихся высокими показателями абитуриентов ценными цифровыми подарками. На основе списков, представленных Государственным Экзаменационным Центром, 10 абитуриентов, набравших наибольшее количество баллов на обоих экзаменах, получили от Azercell планшеты.
В добавок к этому, 300 абитуриентам, набравшим на экзаменах высокие баллы, Azercell подарил код подписки на известное мобильное приложение Busuu, дающее доступ к изучению 12 иностранных языков.
Компания Azercell порадовала также детей шехидов, погибших в ожесточённых апрельских боях 2016 года и военных операциях в Товузе в июле этого года. Так, для детей шехидов этих сражений, являющихся студентами различных вузов, компания учредила ежемесячную стипендию в размере 300 манатов, которую будет выплачивать до конца их образования. Детям же военных героев, которые в этом году пошли в первый класс, для лучшего освоения учебных материалов в условиях онлайн обучения подарены планшеты и различные школьные принадлежности. Отметим, что списки детей шехидов были предоставлены Общественным Объединением «Zəfər».
Azercell Telekom поздравляет всех школьников и студентов страны по случаю Дня Знаний и желает им удачи в новом учебном году!
Одним из важных направлений корпоративной социальной ответственности Azercell Telekom является поддержка образования молодежи. Напомним, что в дни пандемии компания активировала интернет пакет в размере 5GB в течение двух месяцев 25000 педагогов, проводящих онлайн-занятия на портале “Virtual Məktəb”, созданном Министерством образования Азербайджанской Республики.