Россиянин забил сковородой до смерти мать своих пятерых детей

Россиянину вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый в нетрезвом состоянии регулярно приходил к сожительнице, которая родила ему пятерых детей: старшему — 9 лет, а младшему — один год. Искандаров не только злоупотреблял алкоголем, но и принимал наркотики. 14 мая 2020 года он пришел за деньгами на спиртное и «дурь». Мужчина избил потерпевшую и детей, и ушел. Почти сутки они наблюдали, как их мать умирает, а затем голые и грязные пришли к соседям просить еды. Потерпевшую Лидию Кухи нашли под кроватью избитую, в синяках. В тяжелейшем состоянии ее госпитализировали. Медики диагностировали у нее закрытую тупую травму головы с тяжелым ушибом головного мозга. Женщина умерла в больнице.

Искандаров отрицает свою вину, хотя и признает, что наносил удары сожительнице.