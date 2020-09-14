Навальный опубликовал первое фото после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые после своего отравления выложил в Instagram свою фотографию и обращение к своим сторонникам.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую».

Навальный опубликовал совместную фотографию с женой Юлией и сыном Захаром.