Россия отвела войска от белорусской границы

Российские военные из резерва для Беларуси возвращаются в места постоянной дислокации, кадры с границы продемонстрировал телеканал "Россия 24", передает РИА Новости.

На видео показаны силовики, стоящие перед автобусами и грузовиками МАЗ и КамАЗ, затем колонна в сопровождении автомобилей с проблесковыми маячками движется по трассе.

О том, что Москва отзывает резерв, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Подразделения были собраны по просьбе Александра Лукашенко в связи с начавшимися в республике протестами после выборов 9 августа. Владимир Путин подчеркивал, что силы задействуют только в крайнем случае ("если экстремистские элементы перейдут границы и начнут разбой"), но это не понадобилось.