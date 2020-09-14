Мир остолбенел: Борис Джонсон взрывает изнутри Великобританию наш обзор
Два экс-премьера Британии высказали свою точку зрения против нового закона о внутренней торговле, который предложил Борис Джонсон. Политики считают, что предложение Джонсона опасно и угрожает единству народа.
Бывшие премьеры — консерватор Джон Мейджор и лейборист Тони Блэйр прокомментировали ситуацию с стране на страницах влиятельной The Times накануне рассмотрения в Палате общин нового документа, который спровоцировал резкие высказывания в Евросоюзе и мире.
Два экс-премьера убеждены, что принятие закона о внутренней торговле, которое может отодвинуть некоторые из пунктов соглашения, касающиеся выхода Великобритании из Европейского союза, а также повредить как торговым делам, так и мирным процессам в Северной Ирландии.
«Мы оба были против Brexit. Но этот способ переговоров с отложенным в сторону рассудком в погоне за идеологией и с кавалерийским пафосом, прикидывающийся серьезной дипломатией, является безответственным, по природе неправомочным и практически опасным. Он ставит вопросы, которые выходят далеко за пределы его влияния на Ирландию, на мирный процесс и переговоры о торговле... Он (этот способ переговоров — прим.ред.) ставит под вопрос единство нашей нации», - пишут Мейджор и Блэйр.
Бывшие руководители Великобритании отмечают также, что «мир в остолбенении смотрит на Великобританию», а действия правительства «приносят стыд ему самому и приводят в смущение наш народ», - пишут экс-премьеры.
«Как можно согласиться с сознательным сломом обязательств, связанных с кодексами поведения, которые связывают министров, стражей закона и чиновников госслужбы? Если мы обсуждаем новые торговые законы, каким образом можно удержать стабильность «глобальной Великобритании», если мы так разительно пренебрегаем нашими обязательствами в момент их подписания», - пишут видные политики.
Вопрос, который уже упоминал haqqin.az, вышел на повестку дня не сегодня.
Еще 9 сентября британское правительство представило проект закона о внутреннем рынке торговли. Его целью было поддержание внутренней системы торговли между четырьмя частями Соединенного Королевства после Brexit. Противоречия вызвал тот факт, что в проекте закона написано, что новые предписания могут войти в жизнь, несмотря «на рыхлость или несогласованность» с международным правом.
Речь идет о соглашении, подписанном между Великобританией и Евросоюзом, после того, как граждане Туманного Альбиона решили уйти из Евросоюза. Корнем спора является граница между Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства и независимой Ирландской Республикой.
Палата общин рассматривала проект закона 14 сентября. В предварительных слушаниях документ получил серьезную поддержку большинства депутатов: 340 были «за», а 263 проголосовали «против». Это довольно комфортная победа Джонсона, несмотря на то, что часть консерваторов была недовольна такой инициативой премьера, и голосовала против.
Сегодня начнется работа в комиссиях, где будут вноситься поправки. А повтороное голосование по проекту состоится в следующий вторник. Если и во вторник документ получит большинство, то будет направлен в Палату лордов.
Но тревожный сигнал уже пришел днями из США, которые уже пообещали, что если договор с ЕС будет разорван, то не будет и договора Великобритании с США. Об этом заявила Ненси Пелоси, лидер Палаты представителей в Конгрессе США, ссылаясь на договор «большой пятерки» от 1998 года, который завершил конфликт в Северной Ирландии.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила беспокойство действиями Великобритании и указала, что нарушение достигнутого соглашения привело бы к нарушению международных законов. В Лондоне на прошлой неделе побывал и вице-председатель Европейской комиссии Марош Шефчович, который настаивал, чтобы британское правительство отозвало проект закона, обещая в противном случае прекращение переговоров о дальнейших отношениях между Лондоном и Брюсселем. Как видно, это ему не удалось.
Евросоюз дал Борису Джонсону три недели на отказ от намерений нарушить пункты договоренностей о выходе из ЕС, грозя Великобритании санкциями.
Заметим, что два экс-премьера — не одни, кто категорически против нового провокационного закона. На их сторону встали еще трое экс-премьеров Великобритании — Джеймс Камерон, Тереза Мэй и Гордон Браун.
Скандал набирает обороты. Что произойдет на поле битвы между Лондоном и Брюсселем, предстоит узнать. Тем более результат остается интригующим, имея в виду жесткие заявления из-за океана.