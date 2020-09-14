Отдел международной политики 14:07

Два экс-премьера Британии высказали свою точку зрения против нового закона о внутренней торговле, который предложил Борис Джонсон. Политики считают, что предложение Джонсона опасно и угрожает единству народа.

Бывшие премьеры — консерватор Джон Мейджор и лейборист Тони Блэйр прокомментировали ситуацию с стране на страницах влиятельной The Times накануне рассмотрения в Палате общин нового документа, который спровоцировал резкие высказывания в Евросоюзе и мире. Два экс-премьера убеждены, что принятие закона о внутренней торговле, которое может отодвинуть некоторые из пунктов соглашения, касающиеся выхода Великобритании из Европейского союза, а также повредить как торговым делам, так и мирным процессам в Северной Ирландии. «Мы оба были против Brexit. Но этот способ переговоров с отложенным в сторону рассудком в погоне за идеологией и с кавалерийским пафосом, прикидывающийся серьезной дипломатией, является безответственным, по природе неправомочным и практически опасным. Он ставит вопросы, которые выходят далеко за пределы его влияния на Ирландию, на мирный процесс и переговоры о торговле... Он (этот способ переговоров — прим.ред.) ставит под вопрос единство нашей нации», - пишут Мейджор и Блэйр. Бывшие руководители Великобритании отмечают также, что «мир в остолбенении смотрит на Великобританию», а действия правительства «приносят стыд ему самому и приводят в смущение наш народ», - пишут экс-премьеры.

«Как можно согласиться с сознательным сломом обязательств, связанных с кодексами поведения, которые связывают министров, стражей закона и чиновников госслужбы? Если мы обсуждаем новые торговые законы, каким образом можно удержать стабильность «глобальной Великобритании», если мы так разительно пренебрегаем нашими обязательствами в момент их подписания», - пишут видные политики. Вопрос, который уже упоминал haqqin.az, вышел на повестку дня не сегодня. Еще 9 сентября британское правительство представило проект закона о внутреннем рынке торговли. Его целью было поддержание внутренней системы торговли между четырьмя частями Соединенного Королевства после Brexit. Противоречия вызвал тот факт, что в проекте закона написано, что новые предписания могут войти в жизнь, несмотря «на рыхлость или несогласованность» с международным правом. Речь идет о соглашении, подписанном между Великобританией и Евросоюзом, после того, как граждане Туманного Альбиона решили уйти из Евросоюза. Корнем спора является граница между Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства и независимой Ирландской Республикой.