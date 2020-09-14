Сахиба Гафарова едет в Москву

Визит председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Москву состоится 21-23 сентября. Об этом изданию «Москва-Баку» сообщили в Совете Федерации РФ.

Согласно информации, в рамках визита состоится встреча Гафаровой с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 23 сентября Сахиба Гафарова выступит на пленарном заседании Совета Федерации. Также в рамках визита состоится встреча председателя азербайджанского парламента с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Это первый официальный визит Сахибы Гафаровой в Россию с момента ее избрания в марте на пост председателя Милли Меджлиса Азербайджана.

Первым зарубежным визитом Сахибы Гафаровой на этом посту стал визит в Турцию на прошлой неделе.