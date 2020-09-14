Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов снят с должности заведующего Организационным отделом партии «Ени Азербайджан». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе партии.

Согласно информации, на должность заведующего Организационным отделом партии назначен Айдын Гусейнов, который до этого возглавлял Гарадагское районное отделение партии «Ени Азербайджан».

Отметим, что 25 августа Сиявуш Новрузов был освобожден от должности заместителя исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан».