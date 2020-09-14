В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не вдаваться в "эвентуальные рассуждения" о том, как будет действовать Кремль, если Александр Лукашенко не удержится у власти в Беларуси.

"Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вдавался сейчас, не занимался бы этим. Я бы не стал обсуждать эту тему", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, как бы в Кремле охарактеризовали нынешние отношения Москвы и Минска, Песков сделал акцент на том, что "речь идет об отношениях между двумя странами". "Речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко. Конечно, для России Беларусь всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. Мы рассчитываем на то, что так и останется", - заявил пресс-секретарь российского лидера.