В Узбекистане могут снять запрет на ношение хиджаба

В Узбекистане скоро могут отменить официальный запрет на ношение хиджабов в общественных местах, рассказал депутат Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) Расул Кушербаев.

По его словам, принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", он предусматривает в том числе отмену запрета на передвижение людей в религиозной одежде в общественных местах, пишет Sputnik Узбекистан.

Кроме того, законопроект разрешает каждому человеку получить профессиональное образование в религиозных учебных заведениях, родителям или опекунам - обучать детей основам религиозной практики и правилам этикета (домашнее обучение). Поправки освобождают религиозные организации от уплаты госпошлины при обращении в суд по поводу действий (бездействия) чиновников.