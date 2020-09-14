Украина не признала победу Лукашенко на президентских выборах

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 15 сентября, приняла заявление по ситуации в Беларуси, в котором указано, что результаты президентских выборов в этой стране не отражают реальное волеизъявление белорусских граждан, пишет издание «Корреспондент».

За принятие документа проголосовали 228 из 345 депутатов, 28 высказались против, воздержался — 21, не голосовали — 68. Парламентарии, таким образом, не признали победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси.

В заявлении украинского парламента указано, что выборы в Беларуси прошли «в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы».

При этом парламентарии отмечают, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела.