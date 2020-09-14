Минюст России потребовал наказать Эльмана Пашаева

Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В адвокатские палаты направлены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева в связи с их публичными высказываниями по делу артиста.

Пашаев полагает, что рассмотрение вопроса о лишении его статуса займет какое-то время, передает РБК. Он указал, что его еще не уведомляли о внесении представления.