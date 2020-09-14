Катар назвал условие для нормальных отношений с Израилем

Катар не намерен следовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, договор с Израилем может быть подписан только после урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом в интервью агентству Bloomberg сказала помощница министра иностранных дел Катара Лолва аль-Хатр.

"Мы не считаем, что нормализация касается главной проблемы. И проблема эта – невыносимые условия, в которых живут палестинцы - народ, лишенный своей страны под пятой оккупации", - сказала она.

Аль-Хатр также рассказала, что в скором времени возможен прогресс на переговорах между Катаром и бойкотирующими это государство арабскими странами. Посредничество в контактах взял на себя Кувейт.