Обновленный двор, расположенный по адресу: улица Вунгтау 12, 16, 18 и 18а Хатаинского района, охватывает жилые здания, в которых проживает около 2600 человек. А в Низаминском районе обновленный двор расположен по адресу ул. Д. Нахчыванского 88, 90, 92 и охватывает три дома, в которых проживают около 1500 человек.

Как стало известно haqqin.az, 10 сентября состоялось открытие благоустроенного двора, расположенного в Хатаинском районе Баку, а 15 сентября - в Низаминском районе.

В рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, продолжаются работы по благоустройству дворов.

В очередных благоустроенных дворах предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены беседки, скамейки и контейнеры для отходов.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

(На фото благоустроенны двор в Низаминском районе)

С учетом пожеланий жителей во дворах установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады, крыши и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, в соответствии с правилами особого карантинного режима на территориях дополнительно посажены 80 деревьев, созданы зеленые полосы на участке площадью свыше 3000 квадратных метров.

В соответствии с требованиями карантинного периода в обновленных дворах проведены медико-профилактические мероприятия, установлены дезинфекционные диспансеры и просветительские таблички, предупреждающие о необходимости соблюдения правил карантинного режима.

Отметим, что реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В то же время до конца этого месяца планируется открытие еще шести благоустроенных междворовых парков.