Повышенная активность американских военно-воздушных сил во взаимодействии с польскими военными будет проходить с 17 по 25 сентября.

После заявления Минска о начинающихся совместных военных учений с Россией, а также возможном «силовом ответе» на некие действия извне, на этой неделе в небе над Польшей начнутся учения Astral Night-20 противовоздушной и противоракетной обороны с участием авиационных подразделений Соединенных Штатов Америки.

Польская Rzeczpospolita пишет, что в эту страну уже в августе прибыли несколько десятков американских самолетов, принимавшие участие в учениях Aviation Detachment.

В нынешних маневрах в воздухе примут участие и истребители F-16 польских ВВС. Кроме того, в воздушном пространстве Польши могут появиться и самолеты других стран — союзников по НАТО, хотя американская сторона не подтвердила сколько и каких машин примет участие в учениях. Так же, пока неизвестно, будут ли доставлены в Польшу хорошо известные системы ПВО Patriot.

Учения Astral Night – регулярные маневры, в рамках которых встретятся солдаты и офицеры разных родов войск - военно-воздушных сил, пехоты и военно-морского флота из США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии и Швеции.

Министерство национальной обороны Польши сообщило изданию, что

учения преследуют цель интегрирования противовоздушной и противоракетной обороны на ключевых территориях.

Представитель польского военного ведомства рассказал газете, что с польской стороны будет задействован Центр воздушных операций, в небо поднимутся военно-воздушные подразделения - так называемые крылья тактической авиации, крыло транспортной авиации, с ними будут взаимодействовать Варшавская ракетная бригада воздушной обороны, Вроцлавская радиотехническая бригада, а в роли наблюдателей на учения прибудут представители воздушных сил Латвии, Литвы и Эстонии.

Начало учений НАТО символически совпадает с датой вступления в войну против Польши войск Красной армии в 1939 году, после начала Второй мировой войны.